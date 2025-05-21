Психолог Калистратова призвала придерживаться полноценного питания во время сдачи экзаменов

Подготовка к выпускным экзаменам — серьезное испытание для учащихся старших классов, сопровождаемое значительным уровнем стресса. Психолог Анфиса Калистратова, комментируя ситуацию в эфире ИА НСН , предложила ряд советов для поддержания здоровья учеников в этот сложный период.

Первым пунктом она назвала правильное питание и питьевой режим. Калистратова настоятельно рекомендует соблюдать норму употребления жидкости, исходя из расчета 30 миллилитров чистой воды на каждый килограмм массы тела ребенка ежедневно. Кроме того, необходимо уделять внимание температуре потребляемой жидкости, делая поправку на погодные условия: зимой предпочтительна теплая вода, летом — прохладная.

Вторая рекомендация специалиста касается режима отдыха. Стресс экзаменационной сессии приводит к различным последствиям, включая нарушение аппетита. Дети, испытывающие стресс, разделяются на две категории: одни начинают чрезмерно употреблять пищу («заедают стресс»), другие вовсе отказываются от еды («голодают»). Оба подхода признаны неэффективными.

Калистратова подчеркнула, что правильный подход подразумевает полноценное питание с достаточным содержанием белка, углеводов и жиров, обеспечивающее организм необходимыми веществами для эффективной работы мозга. Важно планировать приемы пищи равномерно в течение дня, не допуская длительных перерывов между ними.