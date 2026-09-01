Психолог Хорс призвал родителей не требовать от детей радости 1 сентября

Родителям не стоит убеждать ребенка, что начало учебного года должно вызывать только радость. Кандидат психологических наук Михаил Хорс посоветовал принимать его тревогу и поддерживать без навязывания позитивных эмоций, сообщает RT .

Хорс отметил, что психика адаптируется к стрессу через переживание бытовых тревог и разочарований. Если постоянно ограждать ребенка от негативных эмоций, его стрессоустойчивость может снижаться.

«Дети могут волноваться, лениться, бояться новых одноклассников или учителей, грустить из-за окончания лета — и это естественно», — пояснил Хорс.

Психолог посоветовал родителям поддержать ребенка и показать, что тревога не делает его неправильным. Вместо требования радоваться можно обнять его и сказать, что он справится со своими переживаниями.

Эксперт добавил, что 1 сентября может стать праздником благодаря встречам с друзьями и новым знакомствам. Однако грусть из-за завершения лета и сопротивление переменам также остаются нормальной реакцией.