Психолог Фокина сообщила о развитии неправильной мотивации у ребенка при плате за оценки

Многие родители полагают, что финансовая награда за отличные оценки стимулирует ребенка лучше учиться. Однако такой подход чаще всего отражает отчаяние взрослых, нежели служит мотивацией для школьника, заявила кандидат психологических наук Александра Фокина в беседе с сайтом KP.RU .

«Нет такой суммы, которая из школьника без интересов и крепких знаний сделала бы хорошего ученика», — отметила эксперт.

По ее словам, гораздо важнее вести диалог с ребенком: обсуждать его настроение, школьные дела, отношения с одноклассниками и учителями. Это поможет понять внутренние мотивы и поддерживать интерес к учебе.

Как пояснила специалист, в случае с выдачей средств за хорошую учебу велик риск формирования неправильной мотивации у детей. При этом психолог рекомендовала поощрять усилия школьника, а также его отношение к процессу получения знаний.