Психолог Дугенцова объяснила причины отказа детей делать уроки

Родителям стоит сначала выяснить, почему ребенок не хочет делать домашние задания, а затем выбирать подход с учетом его возраста, рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова, передает RT .

Детям младшего школьного возраста, примерно от семи до 12 лет, важно объяснять смысл учебы и формировать интерес к знаниям. В этот период учебная деятельность помогает ребенку познавать мир, отметила специалист.

С подростками от 12 до 18 лет лекции могут ухудшить отношения с родителями. Психолог посоветовала обсуждать с ребенком его планы, интересы и будущую профессию, чтобы он сам понял, какие знания ему понадобятся.

Дугенцова подчеркнула, что отказ от уроков может быть связан с неинтересным предметом или непониманием его пользы. В 12-13 лет многие дети больше ориентированы на занятия вне школы, поэтому проблема не всегда заключается в конкретном ребенке.