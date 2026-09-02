Психолог Булгакова отметила, что страх ошибки мешает детям осваивать новые знания

Синдром отличника заставляет школьников воспринимать низкую оценку как личную неудачу. Эксперты советуют родителям и педагогам отделять ценность ребенка от результата работы, сообщает газета «Известия» .

Синдром отличника не считается медицинским диагнозом, но влияет на эмоциональное состояние и отношение к учебе. Ребенок начинает стремиться не к знаниям, а к подтверждению успешности через оценки и похвалу.

Кандидат психологических наук Екатерина Булгакова пояснила, что ошибка для таких детей становится ударом по самооценке. Страх получить отметку ниже ожидаемой мешает задавать вопросы, пробовать новое и браться за сложные задания.

Зампред думского Комитета по молодежной политике Александр Толмачев заметил, что критика может вызвать у школьника тревожность и замкнутость. Он подчеркнул: оценка отражает конкретную работу, а не личность ребенка.

Специалисты рекомендуют взрослым хвалить детей за усилия, поиск решений и исправление ошибок. Важно также объяснять, что неудачи помогают учиться, а любовь и принятие не зависят от школьных отметок.