Психолог Аристова: уроки здорового питания в школах помогут детям побороть вредные привычки в еде

Дети должны с ранних лет понимать основы правильного рациона, включая баланс углеводов, жиров и сахаров. Для это следует ввести в школьную программу уроки по здоровому питанию. Таком мнением поделилась клинический психолог Ольга Аристова в разговоре с редакцией Национальной Службы Новостей.
«С детства нас воспитывают: ты хороший мальчик — съешь конфетку, тортик. Ребенок грустит — ему пихают конфетку, а это неправильно», — считает специалист.
Аристова добавила, что такой подход, когда дети часто получают сладости в качестве награды или утешения, формирует нездоровые привычки.
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