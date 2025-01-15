Психолог Аристова: уроки здорового питания в школах помогут детям побороть вредные привычки в еде

Дети должны с ранних лет понимать основы правильного рациона, включая баланс углеводов, жиров и сахаров. Для это следует ввести в школьную программу уроки по здоровому питанию. Таком мнением поделилась клинический психолог Ольга Аристова в разговоре с редакцией Национальной Службы Новостей .

«С детства нас воспитывают: ты хороший мальчик — съешь конфетку, тортик. Ребенок грустит — ему пихают конфетку, а это неправильно», — считает специалист.

Аристова добавила, что такой подход, когда дети часто получают сладости в качестве награды или утешения, формирует нездоровые привычки.