Психиатр Скавыш увидел секрет успешной подготовки к ЕГЭ в правильном планировании

Период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ — это время, когда даже уравновешенные подростки могут испытывать сильное волнение. Детский психиатр Владимир Скавыш в беседе с РИАМО подчеркнул, что уровень стресса зависит не столько от сложности заданий, сколько от нашего отношения к ним.

По словам специалиста, секрет успешной подготовки заключается в правильном планировании. «Наш мозг устроен так, что лучше запоминает информацию порциями, а не огромными объемами за раз», — отметил он.

Скавыш рекомендует использовать метод «помидора»: 25 минут интенсивной работы, затем 5–10 минут отдыха. Это позволит повысить продуктивность и снизить тревожность, поскольку у подростка будет понимание, что он успеет все повторить, написал «ФедералПресс».

Кроме того, эксперт обратил внимание на важность эмоционального настроя. Вместо того чтобы представлять негативный исход, он предлагает попробовать технику «а если все получится?».

Первый экзамен для выпускников российских школ пройдет уже 23 мая.