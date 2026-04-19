Проректор РГСУ Шимановская отметила, что в приемной кампании 2026 года изменилась процедура подачи документов в вуз

Проректор по учебной работе Российского государственного социального университета (РГСУ) Янина Шимановская в интервью радио Sputnik рассказала об изменениях в правилах приема выпускников в российские вузы.

В 2026 году Министерство науки и высшего образования установило лимиты на коммерческое обучение по многим направлениям бакалавриата и специалитета. Для магистрантов ограничений пока нет. В РГСУ выделено 8011 мест по программам высшего образования: 1175 мест — на бюджетной основе, 6836 — на внебюджетной.

Также изменились правила приема для выпускников колледжей. Теперь они могут поступать на программы высшего образования, если профиль среднего профессионального образования соответствует профилю вуза. Соответствие профилей университет устанавливает самостоятельно.

Процедура приема документов также изменилась. Заявления на поступление теперь принимаются только через «Госуслуги», лично в вузе или по почте России. Электронные кабинеты учебных заведений больше не используются для подачи заявок.

Проректор отметила, что повысились требования к базовым знаниям абитуриентов. Минимальные баллы по ЕГЭ увеличены по химии, биологии, физике, информатике, истории и иностранному языку. Особенно существенно — с 30 до 40 баллов — по иностранному языку.

Введен запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. Это направлено на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышение прозрачности зачисления.