В профсоюзе «Учитель» выступили против оценки поведения школьников

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что практика выставления оценок за поведение может привести к эскалации конфликтов в школьной среде.

Он отметил, что текущая обстановка в образовательных учреждениях характеризуется значительным количеством конфликтов между учащимися и между учениками и педагогами.

«Ситуация в школе действительно такая, что очень много конфликтов: между учениками, между учениками и учителями, но нет волшебной палочки в виде оценки, которая ситуацию исправит. Она может даже ухудшить проблему. Эта инициатива ненужная и даже в чем-то вредная», — подчеркнул Казаков.

По его мнению, целью введения оценок за поведение является стимулирование прилежания и послушания среди учеников, особенно в подростковом возрасте.