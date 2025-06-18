Профориентолог Лисицына назвала подготовку документов одним из самых важных этапов при поступлении

С 20 июня стартует приемная кампания в московских колледжах и вузах. Этот период — важный этап в жизни каждого выпускника. Профориентолог центра «Профессии будущего» Ирина Лисицына поделилась рекомендациями для родителей, как поддержать подростка на каждом этапе поступления. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Лисицына советует родителям внимательно изучить порядок поступления в учебные заведения, так как для колледжей и вузов он отличается. Она обращает внимание на изменения и нововведения в 2025 году. Эксперт рекомендует помочь ребенку узнать о доступных способах подачи документов, сроках приемной кампании и перечне необходимых документов на официальном сайте учебного заведения. Также важно учесть, что некоторые колледжи и вузы могут запросить дополнительные материалы или провести собственные вступительные испытания.

По словам эксперта, подготовка документов — еще один важный этап. Начните с создания чек-листа для каждого учебного заведения. Это поможет соблюсти все требования и ничего не упустить. Подготовьте оригиналы и качественные копии всех необходимых документов. Если вы подаете их онлайн, убедитесь, что личный аккаунт на госуслугах подтвержден. Все документы следует отсканировать в хорошем разрешении, чтобы текст и изображения были хорошо видны. Особое внимание уделите подписям и печатям — они должны читаться.