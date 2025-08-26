Профессор Воителева рекомендовала посещать музеи и театры для расширения словарного запаса

Специалист рекомендовала посещать музеи, театры и экскурсии, а также смотреть классические российские фильмы с участием Василия Ланового, Вячеслава Тихонова и Алисы Фрейндлих.

По словам профессора, важно регулярно читать разнообразные произведения, публицистику и научные труды. Это способствует лучшему усвоению новой информации и позволяет познакомиться с различными стилями и лексикой.

Воителева также посоветовала обращать внимание на контекст и определять значение слов с помощью синонимов и антонимов. Для уточнения значений незнакомых слов она рекомендовала использовать словари. Также полезно вести собственный словарь и пробовать себя в писательстве или ведении дневника, передает RT. Словесные игры, такие как кроссворды, «Балда» и «Эрудит», также могут быть полезны, заключила Воителева.