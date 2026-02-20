Профессор СПбГУ Еремина отметила, что частные вузы имеют возможность более гибко реагировать на требования рынка

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что сейчас 34% университетов являются частными, и в них обучается 13% всех студентов. Он подчеркнул, что частные вузы могут претендовать на бюджетные места при выполнении необходимых показателей. Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Наталья Еремина в беседе со «Свободной Прессой» сообщила, что частные вузы развивают интересные новые направления и имеют возможность более гибко реагировать на требования рынка.

«Там больше форматов, сильно развита система онлайн-курсов, повышения квалификации. У них есть возможность постоянного доступа для студентов к разным ресурсам, в том числе подключение ко всем онлайн-конференциям», — пояснила Еремина.

Также она подчеркнула, что в частных вузах конкурентная заработная плата, что привлекает квалифицированных преподавателей. Практически ни одно государство мира не может самостоятельно решить все задачи, стоящие перед современным образованием, отметила профессор.

Таким образом, частные вузы могут стать важным дополнением к государственной системе образования, обеспечивая гибкость и разнообразие образовательных программ.