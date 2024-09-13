Профессор Абанкина рассказала, что для подготовки к ЕГЭ можно воспользоваться онлайн-платформами

Для подготовки к успешной сдаче ЕГЭ существует множество разных онлайн-платформ, где работают молодые преподаватели с хорошими технологиями. Об этом радиостанции Sputnik рассказала профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Она отметила, что уже сейчас одиннадцатиклассникам стоит задуматься о подготовке к поступлению.

«Это намного дешевле, чем очные занятия с преподавателем. Я считаю, что это один из самых эффективных способов», — добавила Абакина.

Онлайн-платформы дадут результат в том случае, если ученик включен и четко выполняет задания. Профессор также напомнила о существовании факультетов довузовской подготовки, где можно познакомиться с университетскими программами.