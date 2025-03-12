Профессор Абанкина назвала большой проблемой отток абитуриентов из регионов

Профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина обсудила в эфире радио « Комсомольская правда » предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко по сокращению приема абитуриентов из регионов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

По ее словам, большинство поступающих с высокими баллами ЕГЭ едут в два крупнейших города страны. Это значит, что регионы остаются без сильных студентов.

«Это большая проблема, выпускники получают образование, остаются работать в этих крупнейших столичных центрах», — заявила Абанкина.

Эксперт добавила, что сложившаяся ситуация указывает не на низкое качество образования в регионах, а на привлекательность столиц с точки зрения рынка труда, профессионального развития и размера заработной платы. На взгляд специалиста, административные ограничения не помогут — нужно создавать интересные рабочие места и условия для профессионального роста в регионах.