Продюсер Шахиди призвал родителей ежедневно выделять два-три часа на занятия музыкой с ребенком

Генеральный продюсер проекта «Русская фортепианная школа» Табриз Шахиди в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что для эффективного музыкального воспитания ребенка недостаточно занятий с педагогом два раза в неделю. Родители также должны уделять ежедневно по два-три часа на занятия с ребенком.

Крупнейшая федеральная сеть музыкальных магазинов «Музторг» зафиксировала значительный рост продаж музыкальных инструментов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот увеличился на 13%, а по отношению к весенне-летнему периоду — на 21,5%. Это свидетельствует о растущем интересе к музыкальному образованию и творческому развитию.

Шахиди отметил, что одаренного ребенка можно допускать к музыке и инструменту с шести лет, а более усидчивого и целеустремленного — с пяти. Однако практика показывает, что большинство детей начинают осознавать, что музыка — это их предназначение, только к 14 годам. Родителям важно увидеть талант ребенка и выделить время на ежедневные занятия.