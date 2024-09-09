Президент Российской академии образования Васильева назвала скуку бедой детей XXI века

Президент Российской академии образования Ольга Васильева в беседе с изданием kp.ru рассказала о необходимости предмета «труд» в школе и объяснила, почему скука — это главная беда детей современных детей.

По словам собеседницы издания, ребенок не сможет понять какие-то фундаментальные вещи, если не научился говорить «спасибо» и «здравствуйте» и элементарно чистить свою одежду и обувь. Поэтому в школах такое большое внимание уделяется предмету «труд».

Васильева добавила, что сейчас современная педагогическая наука обсуждает один из самых сложных вопросов — влияние гаджетов на современных детей. Значение сюжетно-ролевых игр все больше падает, поскольку дети хотят сидеть в гаджетах. Скука — это беда детей XXI века, поскольку дошколята не могут занять себя без смартфонов, сообщила она.