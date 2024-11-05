Преподаватель Васюк порекомендовала во время изучения английского читать книги на этом языке

Учитель английского языка в частной школе Ксения Васюк в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала, как научиться говорить и понимать английский в сжатые сроки.

Чтобы начать изучать иностранный язык, человеку сперва необходимо поставить цель. Что касается английского, выучить его быстро, не зная грамматических основ, не получится.

«Нужно нарабатывать грамматику, тренироваться, и здесь нужна опора. Учебники — это костяк, опора, на которую мы ставим свой язык», — сказала преподаватель.

Для быстрого понимания языка Васюк порекомендовала начать писать на английском название вещей и расклеивать их по дому. В памяти эти слова отложатся достаточно быстро, а далее их можно использовать в разговорном языке.

Педагог также призвала не игнорировать книги на английском.