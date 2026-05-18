Преподаватель МАИ Ляшенко рассказал, к каким переменам в высшем образовании готовится Россия к 2026 году

Эксперт по цифровой трансформации и ИИ-обучению, преподаватель МАИ Валерий Ляшенко в интервью радио Sputnik рассказал о предстоящих изменениях в системе высшего образования России.

По словам Ляшенко, традиционная система подготовки специалистов не успевает адаптироваться к изменениям на рынке труда, и знания, полученные студентами, часто теряют актуальность еще до окончания учебы.

«В 2023 году президент РФ подписал указ о проведении реформы высшего образования, которая пройдет до 2026 года. В тестовом режиме она будет реализована сначала в нескольких ведущих вузах, а с 2027 года на нее обязаны перейти все высшие учебные заведения страны», — пояснил эксперт.

Новая система предусматривает базовое и специализированное высшее образование, аспирантуру, а также право правительства влиять на количество бюджетных и коммерческих мест в вузах.

Ляшенко отметил, что перемены в общей структуре требуют и принципиально иного подхода к преподаванию. Вместо традиционного подхода, при котором дисциплины устанавливал деканат, придет модульность: студент сам будет собирать себе трек обучения.

Также эксперт подчеркнул необходимость перехода от модели «вуз как вторая школа» к модели «вуз как платформа экосистемы». Это позволит создать систему непрерывного обучения, где выпускники будут получать принципиально новые знания и компетенции.

«Если учебные заведения смогут стать платформами для развития в течение всей жизни, высшее образование наконец начнет успевать за скоростью технологий», — заключил Валерий Ляшенко.