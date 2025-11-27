Преподаватель Коротаева отметила, что изучение философии способствует формированию осознанного выбора профессии

Преподаватель гуманитарных наук Аксинья Коротаева в интервью с RuNews24.ru прокомментировала предложение о введении обязательных курсов «История России», «Основы российской государственности» и «Философия» для всех студентов вузов.

Она подчеркнула, что на первых этапах обучения формируются базовые представления о мире, на которые затем накладываются профессиональные знания, написала «ТСН24».

Коротаева отметила, что изучение философии, основ государственности и истории страны способствует формированию осознанного выбора будущей профессии. Она подчеркнула, что введение обязательных курсов укрепляет гуманитарный фундамент высшего образования и способствует развитию патриотизма, исторической и гражданской идентичности.

Коротаева также подчеркнула, что успех реализации инициативы зависит от качества учебных программ, подготовки преподавателей и готовности вузов вести осмысленный диалог с молодыми людьми о прошлом, настоящем и будущем.