Преподаватель Кодак назвала утопичной идею учить английский по сериалам
Академический директор онлайн-школы «Инглекс» Виктория Кодак в беседе с «Газетой.Ru» назвала утопичной идею учить английский язык только по сериалам.
Преподаватель советует выбирать обучение с системным подходом, следуя от простого к сложному. Также, по ее словам, важно не пытаться освоить язык как можно быстрее.
Изучение английского языка требует постоянства и движения по определенной траектории, добавила Кодак.
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