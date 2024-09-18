Преподаватель Кодак назвала утопичной идею учить английский по сериалам

Академический директор онлайн-школы «Инглекс» Виктория Кодак в беседе с «Газетой.Ru» назвала утопичной идею учить английский язык только по сериалам.

Преподаватель советует выбирать обучение с системным подходом, следуя от простого к сложному. Также, по ее словам, важно не пытаться освоить язык как можно быстрее.

Изучение английского языка требует постоянства и движения по определенной траектории, добавила Кодак.