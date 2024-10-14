Преподаватель Клопков: экскурсия школьника на рабочие места может стать хорошей опорой при выборе будущей профессии

Экскурсии, проведенные для школьников на рабочие места или стажировки, могут стать хорошей опорой при выборе будущей профессии. Об этом изданию РИАМО сказал преподаватель, координатор «Филипповской школы онлайн» Кирилл Клопков.

По словам эксперта, родители в вопросе выборе будущей профессии у своих детей играют немаловажную роль. Им необходимо помочь подростку определить его интересы и сильные стороны, а также рассказать, какие профессии востребованы, какие имеют высокий доход.

Клопков призывает ни в коем случае не подавлять энтузиазм и не обесценивать интересы подростка. Ребенок, вне зависимости от выбора профессии, должен развивать «мягкие навыки»: уметь общаться, работать в команде, решать проблемы, добавил преподаватель.