Представитель школы «ЕГЭ-Центр» Гаврилюк посоветовала отдавать детей перед экзаменами на групповые занятия
Глава администрации школы «ЕГЭ-Центр» Екатерина Гаврилюк в беседе с «ФедералПресс» перечислила самые эффективные методы подготовки к экзаменам.
Как заметила эксперт, при выборе стратегии необходимо исходить из возможностей и предпочтений ребенка. Многие родители прибегают к помощи репетитора, однако здесь следует учитывать тот факт, что не каждый преподаватель может подойти вашему ребенку, и что за хорошего репетитора надо выложить немалую сумму денег.
Самостоятельная подготовка ценна тем, что это самый бюджетный вариант для родителей, однако и здесь есть свои подводные камни. При таком способе обучения школьник не понимает, в верном ли направлении он движется.
Родители, которые не готовы платить большие деньги за репетиторов, могут отдать детей в группы подготовки. На специальных курсах ученики будут изучать материалы под руководством преподавателя.