Представитель «Работа.ру» Ветерков сообщил, что инженерные профессии набирают популярность в России

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с ИА НСН отметил, что большинство вакансий для инженеров находятся в городах-миллионниках, с особым акцентом на Москву, где каждый день доступно более 13 тысяч предложений.

В других крупных городах открыто около 10 тысяч вакансий, а в остальных регионах страны — примерно 4,5 тысячи. Молодые специалисты чаще всего стремятся в столицу и крупные города, привлеченные более высокими зарплатами.

По словам эксперта, выпускник инженерного вуза без опыта работы с вероятностью в 90% сможет найти трудоустройство. Региональные программы с грантами, обеспечением жильем и целевым наймом помогают удерживать специалистов в городах.

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов ранее указал на переизбыток юристов и экономистов в России и подчеркнул необходимость в специалистах с прикладными знаниями.