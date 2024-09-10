Представитель MAXITET Провозен посоветовала студентам, которые ошиблись в выборе колледжа, не торопиться уходить

Руководитель учебно-методического отдела колледжа MAXITET Елена Провозен в беседе с «Известиями» рассказала, как быть студентам, которые поторопились с выбором колледжа и хотят уходить из учебного заведения.

По словам эксперта, учащимся не стоит прибегать к радикальным мерам и бросать учебу. Студент всегда может перевестись в другой колледж при наличии вакантных мест.

«Перевестись из одного колледжа в другой студент может, если он получает образование, необходимое для освоения соответствующей образовательной программы», — пояснила Провозен.

Если все условия выполнены и перевод возможен, студенту следует заказать в учебной части справку о периоде обучения. Далее ему необходимо подать заявление о переводе в ту образовательную организацию, куда он хочет перевестись, добавила собеседница издания.