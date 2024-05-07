Представитель MAXIMUM Неверова: перед ЕГЭ важно разработать четкий график подготовки к экзамену | 360°

07 мая 2024, 15:40
Представитель MAXIMUM Неверова: перед ЕГЭ важно разработать четкий график подготовки к экзамену
Перед сдачей ЕГЭ ученику стоит разработать четкий график подготовки к экзамену, который должен включать в себя время для изучения теории и решения вариантов и отдых. Таким советом с «Известиями» поделилась руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.
Эксперт отметила, что между предметами важно расставить приоритеты. Если успехи по литературе выше, можно больше времени уделить истории и наоборот. Отдых также является неотъемлемой частью подготовки.
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«Вместо того, чтобы занимать свободное время социальными сетями с их бесконечным потоком информации, лучше встроить в свой график регулярную физическую активность», — добавила эксперт.
Методы релаксации, дыхательные упражнения и медитации помогут снизить уровень стресса, подчеркнула она.
ЕГЭ
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