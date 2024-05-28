Представитель MAXIMUM Education Неверова рассказала о возможности пересдать ЕГЭ в дополнительные дни

В случае, если школьник с первого раза не сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ), у него есть возможность сделать это в дополнительные (резервные) дни 4 и 5 июля. Об этом «Известиям» рассказала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

Для пересдачи нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию, которая находится в школе и состоит из учителей и завучей.

«Если ЕГЭ, например, пересдает выпускник колледжа, который уже не учится в школе, то адрес комиссии можно найти на сайте регионального центра обработки информации», — пояснила эксперт.

Заявление принимается не позднее, чем за два рабочих дня до даты пересдачи.