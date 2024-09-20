Представитель форума «Навигатор поступления» Хвостов посоветовал абитуриентам пройти профориентацию перед поступлением

Директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов в беседе с «Известиями» посоветовал абитуриентам перед поступлением в колледжи и вузы пройти профориентацию или тестирование в виде специальных курсов.

Эта возможность, по словам эксперта, поможет учащимся верно определиться с профессией в будущем.

«Другой полезной возможностью является посещение образовательных выставок и форумов, которые школьники могут посетить вместе с родителями», — сообщил он.

На выставках посетители имеют возможность общения с экспертами из разных учебных заведений и получают больше данных, которые помогут определиться с выбором, добавил он.