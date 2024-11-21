Председатель профсоюза «Учитель» Казаков заявил, что ОГЭ демотивирует детей учиться

Принимать решение о необходимости проводить или отменять ОГЭ должны школы, учителя, дети и их родители, а не чиновники и депутаты. Об этом радиостанции Sputnik рассказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

По его мобственному мнению, ОГЭ в том виде, в котором он существует сейчас, нужно отменять. И вводить внутренние проверки знаний для тех учеников, которые собираются идти в 10 класс.

«ОГЭ надо отменять, потому что оно учеников точно не мотивирует учиться, наоборот, демотивирует», — подчеркнул Казаков.

Он объяснил, что перед детьми из-за этого экзамена не стоит цель учиться и получать новые знания. Они хотят только сдать его, и на этом вся мотивация заканчивается.