Pravda-nn.ru: в Нижнем Новгороде год очного обучения на сетевого журналиста стоит более 200 тысяч рублей

Правительство России с сентября 2025 года начнет регулировать количество платных мест и направления обучения на них. Сайт pravda-nn.ru , ссылаясь на данные нижегородских вузов, рассказал о ситуации с платными местами для обучения на бакалавриате.

Так, в Мининском университете наблюдается значительная разница в стоимости обучения. Например, за год очного обучения по специальности «Графический дизайн» придется заплатить 290 970 рублей. Бюджетных мест по этой специальности нет, есть только 26 платных.

На направлении «Медиакоммуникации/сетевая журналистика» тоже нет бюджетных мест, а платных всего шесть. Год обучения стоит 210 тысяч рублей.

Педагогическое образование с двумя профилями «Биология и химия» обойдется в 165 тысяч рублей. Платных мест — 15, бюджетных — пять. Такая же цена установлена и на другие направления с двумя профилями, например «Математика и физика», «История и обществознание», «Начальное и дополнительное образование».

Заочное педагогическое образование в два-три раза дешевле очного. Так, заочное обучение по специальности «История», «Психолого-педагогическое образование» стоит 79 тысяч рублей в год. Предусмотрено 20 платных мест и 15 бюджетных.