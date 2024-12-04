Помощник президента Фурсенко: ЕГЭ максимально объективно дает оценку знаниям

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко, который 20 лет назад вводил Единый государственный экзамен на должности министра образования и науки, рассказал о плюсах данной системы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Юнашев LIVE», сообщил Life.
По словам чиновника, ЕГЭ обладает способностью максимально объективно давать оценку знаниям выпускника. Преимуществом экс-глава ведомства назвал письменную форму заданий. В сравнении с тестами они более объективны, пояснил Фурсенко.
Он также отметил, что благодаря ЕГЭ появились альтернативные варианты подачи документов в вузы. Кроме того, абитуриент может избежать стресса во время дороги до учебного заведения, добавил государственный деятель.
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