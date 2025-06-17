Появился мультимедийный проект о профориентации в сфере нефтепереработки

Специальный проект о выборе профессии и карьерных перспективах в нефтепереработке появился на платформе онлайн-журнала «Энергия+» . Интерактивный сервис позволит пользователям определить сильные стороны пользователей и выбрать наиболее подходящее направление.

Поможет это сделать мультимедийный тест из 12 разноплановых вопросов. По итогам алгоритм выбирает один из пяти доступных вариантов: разработка рецептур, производство, логистика, контроль качества или цифровизация.

Авторы полагают, что этот проект будет полезен не только молодежи, ищущей себя, но и взрослым людям, решившим сменить профессию.

«У нас задействован широкий спектр специалистов. Для каждого сотрудника создаем уникальные возможности для профессионального развития и самореализации», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Это не первый просветительский проект компании. Ранее она совместно с ведущими интернет-изданиями рассказала о производстве синтетических моторных масел и современном разнообразии смазочных материалов.