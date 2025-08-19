«ПоэZия русской зимы» вошла в список внеклассного чтения

Сборник RT «ПоэZия русской зимы» включили в школьный список произведений для внеклассного чтения. Об этом сообщили на сайте телеканала.

Книга предназначена для изучения ребятами из 10-11-х классов.

«RT продолжит и далее издавать подобные книги», — отметили журналисты.

Также RT сообщил, что в книге представлены работы 27 авторов на тему украинского конфликта и специальной операции. Отбором стихотворений занималась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова выступила за преобразование традиционных домашних заданий в проекты, требующие творческого подхода и глубокого осмысления.