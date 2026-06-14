Почти каждый третий родитель проявил интерес к изучению китайского языка

Родители все чаще рассматривают китайский язык в качестве важной части образования своего ребенка. Об этом со ссылкой на результаты опроса онлайн-школы иностранных языков Skyeng сообщил ТАСС .

Около 31% респондентов подтвердили, что считают китайский язык альтернативой или дополнением к английскому, а 13% назвали его основным иностранным. Примерно 18% родителей посчитали, что изучение восточного языка можно совмещать с основным.

Интерес к китайскому опрошенные связали с усиливающимся влиянием Китая на мировую экономику. Также многие высказали мнение, что знания помогут сохранить конкурентоспособность и востребованность.

Ранее преподаватель Дмитрий Баланчуков рассказал, что интерес к китайскому языку в России растет, но его изучению мешает множество факторов. Главным препятствием он назвал иероглифы. По его словам, не для каждого ребенка изучение китайского будет полезным и интересным.