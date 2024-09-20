Сегодня 10:46 Планшеты для детей из Курской области доставили в ПВР в Клину Ксения Шойгу доставила в ПВР в Клину планшеты для учебы детям из Курской области 0 0 0 Фото: Фонд «Орион» Образование

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В пункт временного размещения в Клину доставили 500 планшетов от Фонда гуманитарных инициатив «Орион» и российского производителя электроники Fplus. Гаджеты предназначены для дистанционного обучения детей из Курской области.

Доставку гуманитарной помощи лично курировала председатель попечительского совета Фонда «Орион» Ксения Шойгу. Она посмотрела, как в ПВР устроили быт ребят, побывала на тренировке юных футболистов и заглянула на мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок. Также Шойгу пообщалась со школьниками и их родителями.

Фото: Фонд «Орион» 1/2 Фото: Фонд «Орион» 2/2

Дети из Курской области сейчас находятся на дистанционном обучении — по возвращению домой для продолжения учебы им потребуются компьютеры или планшеты с доступом в Сеть.

В рамках гуманитарной акции «Орион» передал школьникам и студентам пострадавших районов Курской области 500 планшетов от отечественного производителя. Гаджеты раздали детям в ПВР, оставшуюся часть отправили напрямую в Курскую область.

Фото: Фонд «Орион» 1/2 Фото: Фонд «Орион» 2/2

«Был запрос закрыть эту потребность и непосредственно детям дать возможность образовываться. На мой взгляд, образование является самым важным. Поэтому, естественно, мы откликнулись», — рассказала Шойгу. По ее словам, производитель Fplus очень старался, чтобы планшеты успели раздать ученикам в начале учебного года. «Орион» также сотрудничает с рядом компаний на тему психологической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

И, очевидно, что, если здесь необходима какая-то помощь, мы тоже с радостью окажем ее и посодействуем, чтобы не только учились, но еще ментально, эмоционально были на подъеме. Ксения Шойгу председатель попечительского совета Фонда «Орион»

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев поблагодарил фонд «Орион» за предоставленную возможность. «Нам выделили планшеты на то, чтобы мы могли отдать нашим детишкам. <…> Знаю, что ребята некоторые желают вернуться домой — вот, чтобы они могли полноценно уже заниматься обучением своим», — подчеркнул он. Сейчас в ПВР в Клину на базе лагеря «Звонкие голоса» находятся более 200 человек, 100 из них — из Курской области. Семьи обеспечили предметами первой необходимости, обувью и одеждой. Для них организовали пятиразовое питание, медобслуживание, и разработали программу досуга.