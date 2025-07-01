Пять школьников из Подольска победили на всероссийской олимпиаде

Ребята завоевали пять победных мест, в том числе по обществознанию, астрономии, французскому и русскому языкам, а также по основам безопасности и защиты Родины. Еще 20 человек заняли призовые места.

Школьники стали призерами в таких дисциплинах, как английский язык, астрономия, биология, искусство, история, китайский язык, обществознание, труд, основы безопасности и защиты Родины.

«Победа на олимпиаде — результат огромного труда, как самих учеников, так и их педагогов и родителей. От всей души поздравляю всех с этим серьезным достижением. Подольск вами гордится!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор региона Андрей Воробьев вручил заслуженные награды ребятам и их наставникам. А после торжественной части их ждала праздничная программа с фотозонами, фудкортами, мастер-классами и дискотекой.