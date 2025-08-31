Пять новых школ откроются в Ленинградской области с сентября

Пять новых школ начнут работать в Ленинградской области с 1 сентября. Об этом сайту «Петроград» объявила председатель регионального комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

По ее словам, Муринская школа №8 и Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» примут до 1175 учеников каждая. Школы оснащены необходимой техникой. Также после обновления откроются учебные заведения в Лодейном Поле, Янино и Новоселье.

В этом году число школьников в области вырастет на 2,5 тысячи по сравнению с прошлым годом. В первые классы пойдут 24 тысячи детей, а всего 1 сентября за парты сядут 333 тысячи учащихся.