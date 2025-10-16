ПИК запустил образовательный курс «Интернет вещей» в одной из столичных школ

Образовательный курс «Интернет вещей» для средних и старших классов запустили на базе школы № 2094 жилого квартала «Саларьево парк» в Москве. Теперь школьники смогут изучить программирование на Python, работу с микроконтроллерами и умными устройствами, освоить 3D-прототипирование и основы проектного управления.

«Запуск программы „Интернет вещей“ — это часть системного подхода ПИК по созданию не просто жилья, а полноценной образовательной и социальной среды в своих кварталах. Благодаря партнерству с „Яндексом“ и „Летово“ мы делаем упор на реальные проекты, которые позволяют школьникам получать навыки по востребованным профессиям, не выезжая за территорию жилого квартала», — рассказала руководитель отдела развития социальных объектов ПИК Анжела Елисеева.