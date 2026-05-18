ПИК запустил образовательный курс «Биотехнологии» в одной из московских школ

Фото: предоставлено девелопером ПИК

Эксклюзивный курс по биотехнологиям начал работу в московской школе номер 2094, находящейся в жилом квартале «Саларьево парк». Его разработали педагоги школы «Летово» для учеников средней школы и старшеклассников.

Вместо объемной теории — максимум практики. Школьники изучают биотехнологии, экологию, агрономию и сити-фермерство: создают прототипы «умных» грядок, изучают свойства продуктов, работают с микроорганизмами, готовят проекты ремедиации почвы.

Развитие «Лабораторий ПИК» является частью системной работы компании по созданию современной образовательной среды. В рамках проекта в здании появились современные научные лаборатории, оснащенные оборудованием университетского уровня.

«Мы на протяжении многих лет развиваем активно социальную инфраструктуру для того, чтобы дети, которые живут в наших кварталах, получали образование по уникальным направлениям», — рассказал руководитель направления образовательных программ компании Андрей Чугунов.

Курс включает три модуля, по его итогам ученики разработают и защитят собственный проект. Сегодня лаборатории ПИК по различным востребованным направлениям открыты уже в шести школах. В планах — открыть еще семь.

