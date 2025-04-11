Петербургские вузы увеличат число бюджетников

В университетах Санкт-Петербурга в 2025 году станет больше бюджетных мест. Городские власти расширили квоты на востребованные направления. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным чиновников, петербургские университеты получат свыше 33 тысяч бюджетных мест для обучения по программам бакалавриата и специалитета. Общее количество бесплатных мест с учетом магистратуры достигнет почти 48 тысяч. Больше половины из них — около 60% — займут инженерно-технические специальности.

При распределении мест учитывались потребности рынка труда и новые национальные проекты. Приоритет отдали медицинским, педагогическим и IT-направлениям.

В этом году приемная кампания начнется 20 июня, а приказы о зачислении будут опубликованы 10–11 августа.