Педагог Цветкова посоветовала не заставлять детей дочитывать книги
Ребенка не стоит принуждать дочитывать книгу, если он устал, не понимает текст или потерял интерес, считает педагог Татьяна Цветкова. Она посоветовала сделать паузу и вернуться к произведению позже, сообщает газета «Известия».
Цветкова отметила, что главным результатом чтения должен быть интерес, а не число прочитанных страниц. Книги знакомят детей с нормами и ценностями, а их обсуждение помогает семье лучше понимать друг друга.
Если ребенок отвлекается или не улавливает смысл, взрослым следует объяснить незнакомые слова. Для этого подойдут короткие истории, рифмовки, пословицы и поговорки. Длинные книги можно читать частями и останавливаться перед важным поворотом сюжета.
«Если заставлять ребенка из принципа дочитывать через силу и через не хочу, это вообще может отбить охоту к чтению», — предупредила Цветкова.
Книги из школьной программы требуют отдельного подхода: они связаны и с интересом, и с обязанностью. Если же необязательное произведение не увлекло ребенка, его можно отложить и выбрать другое, передает «Ридус».