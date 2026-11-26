Подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ можно без репетитора, если правильно выстроить занятия. Об этом рассказала Life.ru педагог Елена Солдатова.

Теория и практика должны дополнять друг друга: важно не просто решать тесты, а разбирать каждый вопрос, понимать алгоритм и анализировать ошибки, пишет НСН.

По ее словам, проверочные работы в условиях, близких к реальным, снимают эффект «впервые вижу». Акцент следует делать на успехах и осваивать приемы саморегуляции: дыхательные упражнения, паузы и деление задач на этапы.

В «Умные субботы» входят репетиции экзамена, разборы ошибок и психологические приемы. Старшеклассники также пробуют себя в роли наставников для учеников 6–7 классов. Среди бесплатных ресурсов преподаватель выделила банки заданий ФИПИ, онлайн-платформы с автопроверкой, учебники и парную работу.