Педагог Соболев поддержал предложение о сокращении сроков обучения в средней школе

Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев в беседе с «Ридусом» поддержал предложение помощника президента России Владимира Мединского сократить сроки обучения в средней школе.

Как отметил педагог, есть конкретные способы, которые могут сделать идею Мединского рабочей.

«Если он предлагает сделать специальные классы, в этом нет ничего плохого. Сейчас классы перегружены», — сказал Соболев.

Ранее Мединский сообщал о возможных сокращениях в продолжительности образовательных программ. Он назвал 11 лет обучения в школе «роскошью и устаревшей моделью XIX века».