Педагог Соболев поддержал предложение о сокращении сроков обучения в средней школе
Преподаватель русского языка и литературы Лев Соболев в беседе с «Ридусом» поддержал предложение помощника президента России Владимира Мединского сократить сроки обучения в средней школе.
Как отметил педагог, есть конкретные способы, которые могут сделать идею Мединского рабочей.
«Если он предлагает сделать специальные классы, в этом нет ничего плохого. Сейчас классы перегружены», — сказал Соболев.
Ранее Мединский сообщал о возможных сокращениях в продолжительности образовательных программ. Он назвал 11 лет обучения в школе «роскошью и устаревшей моделью XIX века».
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