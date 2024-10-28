Педагог Шелудько посоветовал определить у ребенка тип восприятия информации для эффективной учебы

Зазубривание материала помогает получить желаемую оценку, однако такие знания быстро забываются, а в долгосрочной перспективе не несут никакой пользы. Чтобы эффективнее усваивать школьную программу, необходимо определить тип восприятия информации у ребенка, поделился с «Известиями» преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка Знаний» Андрей Шелудько.

В психологии принято делить людей на визуалов, кинестетиков и аудиалов. Так, последние лучше всего впитывают новые знания на слух. Визуалам рекомендуется делать конспекты, чтобы структурировать текст для наглядности и лучшего запоминания.

Кинестетики эффективнее усваивают информацию в движении. Кроме того, можно задействовать приятную на ощупь канцелярию, а фоном поставить успокаивающую музыку, резюмировал педагог.