Педагог Шелудько посоветовал определить у ребенка тип восприятия информации для эффективной учебы

Зазубривание материала помогает получить желаемую оценку, однако такие знания быстро забываются, а в долгосрочной перспективе не несут никакой пользы. Чтобы эффективнее усваивать школьную программу, необходимо определить тип восприятия информации у ребенка, поделился с «Известиями» преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка Знаний» Андрей Шелудько.
В психологии принято делить людей на визуалов, кинестетиков и аудиалов. Так, последние лучше всего впитывают новые знания на слух. Визуалам рекомендуется делать конспекты, чтобы структурировать текст для наглядности и лучшего запоминания.
Кинестетики эффективнее усваивают информацию в движении. Кроме того, можно задействовать приятную на ощупь канцелярию, а фоном поставить успокаивающую музыку, резюмировал педагог.
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