Педагог Шелудько назвал отсутствие четкого плана подготовки главным врагом успешной сдачи экзаменов

Преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка Знаний» Андрей Шелудько в разговоре с изданием «Газета.Ru» назвал главными врагами успешной сдачи экзаменов отсутствие дисциплины и четкого плана подготовки.

Специалист призвал родителей учеников, у которых оказались плохие результаты,  помочь детям справиться с возможным приступом паники и отчаяния, а дальше  проговорить с ним возможные варианты действий.

«В редких случаях балл за правильно выполненное задание может не засчитаться из-за ошибки компьютера, тогда в течение двух дней после публикации результатов школьник может подать заявление на апелляцию», — добавил Шелудько.

Можно прибегнуть к курсам по подготовке к ЕГЭ — они помогут структурировать материал и определить текущий уровень знаний ученика, сказал эксперт.

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Послабления или ужесточения? Как изменятся правила постановки автомобиля на учет

«Иначе станут пить больше». Что будет с ценами на крепкие спиртные напитки

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте