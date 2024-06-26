Педагог Шелудько назвал отсутствие четкого плана подготовки главным врагом успешной сдачи экзаменов

Преподаватель математики и основатель онлайн-школы «Точка Знаний» Андрей Шелудько в разговоре с изданием «Газета.Ru» назвал главными врагами успешной сдачи экзаменов отсутствие дисциплины и четкого плана подготовки.

Специалист призвал родителей учеников, у которых оказались плохие результаты, помочь детям справиться с возможным приступом паники и отчаяния, а дальше проговорить с ним возможные варианты действий.

«В редких случаях балл за правильно выполненное задание может не засчитаться из-за ошибки компьютера, тогда в течение двух дней после публикации результатов школьник может подать заявление на апелляцию», — добавил Шелудько.

Можно прибегнуть к курсам по подготовке к ЕГЭ — они помогут структурировать материал и определить текущий уровень знаний ученика, сказал эксперт.