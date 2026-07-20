Педагог Шатравкина объяснила, почему подростки отвергают репетитора

Подросток часто протестует не против самого репетитора, а против навязанного решения взрослых. Декан факультета педагогики Университета «Синергия» Анна Шатравкина рассказала, как родителям снизить сопротивление и вернуть мотивацию к учебе, сообщает RuNews24.ru .

Фраза «тебе нужен репетитор» подросток нередко воспринимает не как заботу, а как сигнал: взрослые считают, что он не справился сам. Шатравкина объяснила, что в такой ситуации репетитор становится символом родительского контроля.

Из-за этого подросток защищает самоуважение через протест: опаздывает, игнорирует задания или обесценивает преподавателя. Эксперт отметила, что подростку важна не полная независимость, а ощущение автономии и право сказать: «Я выбираю».

Шатравкина советует сначала обсуждать не педагога, а цели подростка: чего он хочет от школы, экзамена или предмета. Затем стоит спросить, какой помощи ему не хватает, и дать ему участвовать в выборе формата занятий, времени, частоты и способов обратной связи.

Эксперт также рекомендовала сразу обозначить роль репетитора как партнера по учебе, а не контролера. По ее словам, родителям не стоит требовать отчета после каждого урока: лучше опираться на договоренности между подростком и педагогом и интересоваться не только оценками, но и впечатлениями от занятий.