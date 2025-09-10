Педагог Савинкина назвала регулирование объемов домашней нагрузки важным шагом

ИА RuNews24.ru обратилось за комментарием к заведующей одной из школ, педагогу Наталии Савинкиной, чтобы подробнее разобраться в важности домашнего задания. Она подчеркнула, что домашние задания играют ключевую роль в закреплении материала, усвоенного на уроках, а также способствуют развитию самостоятельности и ответственности у учеников.

Выполнение заданий позволяет школьникам углубленно изучить предмет, выявив возможные трудности и подготовившись к следующим занятиям.

Однако, отметила Савинкина, чрезмерная нагрузка может привести к переутомлению и стрессу у учащихся, ухудшая общее состояние здоровья и настроение в семье. Министерство образования предприняло меры по решению этой проблемы путем введения нормирования объема домашних заданий.

Теперь для каждой возрастной группы и предмета устанавливаются конкретные ограничения по количеству и объему работ. Такой подход обеспечит разумный баланс между учебными обязанностями и личным временем ребенка.

Наталия Савинкина прокомментировала нововведение положительно: «Регулирование объемов домашней нагрузки — важный шаг вперед. Благодаря такому контролю дети смогут уделять достаточно внимания своим увлечениям и семейным делам, сохраняя качество учебного процесса».