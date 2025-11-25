Педагог Подсухина заявила, что разделение на «технарей» и «гуманитариев» ограничивает способности ребенка

Склонность делить людей на «гуманитариев» и «технарей» является упрощенным подходом к оценке способностей, заявила педагог и руководитель регионального преподавания в образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина в беседе с « Известиями ».

Как пояснила специалист, подобное деление может привести к ограничению потенциала учащихся.

«Когда мы говорим про своего ребенка „он у меня гуманитарий“ или „он у меня технарь“, мы невольно навешиваем ярлык и ограничиваем его, не учитывая всех особенностей», — отметила эксперт.

По ее словам, различия в стилях мышления существуют, но это не означает неспособность к другому типу. Трудности в восприятии предметов педагог также связала с пробелами в школьном образовании.