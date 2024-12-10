Педагог Подсухина: в работе над ошибками после пробного экзамена важен анализ результатов
Педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала, как действовать, если результаты пробных экзаменов оказались неудовлетворительными. Об этом сообщили «Известия».
По словам эксперта, первый этап предполагает проведение анализа результатов. Важно обратить внимание на темы и типы заданий, которые вызвали затруднения.
«Возможно, это были ошибки, не связанные со знанием теории, а по невнимательности или из-за незнания критериев», — пояснила специалист.
Так, недочеты из-за отсутствия сосредоточенности относятся к проблеме тайм-менеджмента. При понимании четкой причины оплошности ребенок сможет выработать целенаправленный план подготовки, отметила педагог.