Педагог Подсухина: в работе над ошибками после пробного экзамена важен анализ результатов

Педагог и руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала, как действовать, если результаты пробных экзаменов оказались неудовлетворительными. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, первый этап предполагает проведение анализа результатов. Важно обратить внимание на темы и типы заданий, которые вызвали затруднения.

«Возможно, это были ошибки, не связанные со знанием теории, а по невнимательности или из-за незнания критериев», — пояснила специалист.

Так, недочеты из-за отсутствия сосредоточенности относятся к проблеме тайм-менеджмента. При понимании четкой причины оплошности ребенок сможет выработать целенаправленный план подготовки, отметила педагог.