Педагог Подсухина призвала учеников читать вслух при подготовке к собеседованию

Педагог и руководитель регионального преподавания в образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина дала советы по подготовке к итоговому собеседованию для девятиклассников, которое состоится 12 февраля. Оценка станет допуском к основному государственному экзамену (ОГЭ), написали «Известия» .

Этот экзамен оценивает коммуникативные навыки учащихся, их способность свободно говорить и ясно выражать свои мысли. Итоговое собеседование состоит из четырех частей: чтение текста, пересказ, монолог и диалог. Минимальный проходной балл — 10, максимальный — 20.

Эксперт подчеркнула, что главное правило подготовки заключается в чтении всех материалов вслух, так как на собеседовании оцениваются интонация, темп речи и соблюдение языковых норм.