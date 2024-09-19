Педагог Подсухина призвала школьников задуматься о выборе профессии уже в 9 классе

Уже в 9 классе стоит решить, куда школьник собирается поступать. Как рассказала «Известиям» руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина, это поможет определиться с предметами, которые потом с большой вероятностью придется сдавать на ЕГЭ.
Эксперт пояснила, что каждый предмет обладает своей спецификой и требует много внимания. Например, русский язык включает раздел работы с текстом и задания на грамматику и орфографию, а математика будут поделена на алгебраические и геометрические задачи.
Все материалы для подготовки к формату экзамена можно найти сайте ФИПИ в разделе соответствующего предмета, отметила педагог.
Детский сад в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске построят к декабрю
Центробанк подготовил проект комплексного урегулирования долгов по кредитам
Экс-премьер Чечни предложил запретить изучать в школах теорию эволюции Дарвина
Теплосеть от котельной № 4 на улице Энергетиков отремонтировали в Дедовске
Россияне призвали Кука, Цукерберга и Пичаи вступиться за Дурова
Марину Веремеенко выдвинули на должность председателя Совета депутатов Солнечногорска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте