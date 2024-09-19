Педагог Подсухина призвала школьников задуматься о выборе профессии уже в 9 классе

Уже в 9 классе стоит решить, куда школьник собирается поступать. Как рассказала «Известиям» руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина, это поможет определиться с предметами, которые потом с большой вероятностью придется сдавать на ЕГЭ.

Эксперт пояснила, что каждый предмет обладает своей спецификой и требует много внимания. Например, русский язык включает раздел работы с текстом и задания на грамматику и орфографию, а математика будут поделена на алгебраические и геометрические задачи.

Все материалы для подготовки к формату экзамена можно найти сайте ФИПИ в разделе соответствующего предмета, отметила педагог.